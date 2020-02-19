Москва, , 12:38 — REGNUM Законопроект, направленный в том числе на расширение действия программы материнского капитала, Госдума приняла во втором, решающем чтении, передаёт корреспондент ИА REGNUM 19 февраля.

Такие поправки содержатся в законопроекте о возможности использования средств маткапитала на строительство дома. Как отмечали депутаты ранее, нормы направлены на исполнение поручений послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.

Законопроект распространяет выплату материнского капитала на семьи, в которых появился первый ребёнок. В этом случае семья получит 466 тыс. 617 рублей. При рождении или усыновлении второго ребёнка, семья получит доплату в 150 тыс. рублей. Таким образом, общая сумма маткапитала для семей с двумя детьми будет равна 616 тыс. 617 рублям и будет ежегодно индексироваться.

Такие нормы будут иметь обратную силу и начнут действовать с 1 января 2020 года. Для семей, в которых до этого момента появился один ребёнок, а после — второй, сумма маткапитала составит 616 тыс. 617 рублей.

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