Тюмень, 19 февраля 2020, 11:39 — REGNUM Эвакуированные из Китая в Тюмень на двухнедельном карантине по коронавирусу занимались спортом, самосовершенствованием, английским языком, читали книги, некоторые впервые за долгое время наслаждались забытой российской кухней. Об этом улетевшие утром 19 февраля сообщили ИА «Тюменская линия».
Житель Владивостока Константин Ч. признался, что первоначально многие из эвакуированных в Тюмень на карантин по коронавирусу испытывали дискомфорт от ситуации. Потом проанализировали своё положение и приняли вынужденную изоляцию как интересный опыт. В эти дни он пересмотрел много фильмов и сериалов.
Москвич Владимир М. из-за карантина впервые за полтора года приехал в Россию, так как работает и живёт за границей. Он давно не видел снега.
Жители Владивостока Никита К. и Анастасия М. две недели занимались саморазвитием, английским языком.
Напомним, утром 19 февраля тюменский центр «Градостроитель» покинули авиарейсом на Москву 62 из 144 эвакуированных в Россию 5 февраля из китайского города Уханя.
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