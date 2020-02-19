Тюмень, , 11:39 — REGNUM Эвакуированные из Китая в Тюмень на двухнедельном карантине по коронавирусу занимались спортом, самосовершенствованием, английским языком, читали книги, некоторые впервые за долгое время наслаждались забытой российской кухней. Об этом улетевшие утром 19 февраля сообщили ИА «Тюменская линия».

Житель Владивостока Константин Ч. признался, что первоначально многие из эвакуированных в Тюмень на карантин по коронавирусу испытывали дискомфорт от ситуации. Потом проанализировали своё положение и приняли вынужденную изоляцию как интересный опыт. В эти дни он пересмотрел много фильмов и сериалов.

Москвич Владимир М. из-за карантина впервые за полтора года приехал в Россию, так как работает и живёт за границей. Он давно не видел снега.

«Поел русской еды, тоже долго её не пробовал: в России я не живу уже 12 лет, обосновался в Китае и Голландии. Словом, в эти две недели морально отдохнул от работы», — признался уроженец Москвы.

Жители Владивостока Никита К. и Анастасия М. две недели занимались саморазвитием, английским языком.

«Даже занимались спортом — нам пятилитровки приносили. В восторге от того, как за нами ухаживали, от отношения к нам. Выспались мы отлично», — сообщили жители Дальнего Востока.

Напомним, утром 19 февраля тюменский центр «Градостроитель» покинули авиарейсом на Москву 62 из 144 эвакуированных в Россию 5 февраля из китайского города Уханя.

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