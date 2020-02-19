Красноярск, 19 февраля 2020, 08:36 — REGNUM Красноярцы, уставшие от «чёрного неба», обратились к известному певцу Сергею Шнурову.
«Сергей, мы ни до кого не можем достучаться. Мы живём в Красноярске вот в таких условиях!!! Мы болеем, мы задыхаемся!!! Мы готовы всё бросить и уехать!!! Наша власть нас не слышит!!! Может она услышит Вас», — говорится в обращении красноярцев, скриншот которого Шнуров выложил в своём «инстаграме». Обращение иллюстрирует фотография, на которой изображён густой смог.
Проблема «чёрного неба» Красноярска не осталась без внимания певца. Он посвятил ей стихотворение, которое начинается со строк «Я чего-то не пойму, тема всем неинтересна?»
Шнуров пишет, что «Красноярск стоит в дыму», местные жители в отчаянии, а «в новостях молчат. Ни строчки. Ни полстрочки, даже мема».
«Эти новости некрупны?
Темка — так себе слаба?
Ждут, когда случатся трупы,
Вот тогда забьют в набат.
Да и то не очень сразу.
Срочно? Точка. Запятая.
Можем освещать заразу,
Только если из Китая», — пишет артист.
Информацию о том, что на проблему «чёрного неба» Красноярска обратил внимание Сергей Шнуров, красноярцы восприняли с восторгом. Об этом свидетельствуют обсуждения в соцсетях.
«Спасибо, Сергей!» — такие комментарии появились в «инстаграме» Шнурова.
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Как сообщало ИА REGNUM, Красноярск — город с неблагополучной экологической обстановкой. Периодически над столицей края опускается густой смог. Объявляются неблагоприятные метеоусловия (НМУ). Такие периоды красноярцы называют режимами «чёрного неба».
Последний режим «чёрного неба» действовал в Красноярске с 14 по 18 февраля.
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