Тюмень, , 08:29 — REGNUM В тюменском реабилитационном центре «Градостроитель» завершилась работа обсервационного госпиталя и 14-дневный карантин по коронавирусу эвакуированных из Китая 5 февраля 144 граждан России и СНГ. Об этом сообщает оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса.

Последний отрицательный анализ на коронавирусную инфекцию пришёл из новосибирского научного центра «Вектор» поздно вечером 18 февраля. Только тогда можно было сделать официальное заявление, что все 144 человека, находившиеся на карантине, здоровы.

Директор департамента здравоохранения Инна Куликова на брифинге в 3:00 по местному времени (1:00 мск) 19 февраля заявила о снятии карантина. В течение нескольких дней реабилитационный центр «Градостроитель» будет дезинфицироваться и лишь затем вернётся к обычной работе.

«Информации о том, что в регион направят ещё эвакуированных из Китая, у меня нет», — заявила Инна Куликова.

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