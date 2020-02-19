Оренбург, , 07:14 — REGNUM В Оренбурге мост через Урал, соединяющий южную пригородную часть с муниципалитетом, нуждается в срочном ремонте. Примечательно, что в конце января 2020 года на инженерном сооружении проводились ремонтные работы. В настоящее время водители без бранных слов по мосту ехать не могут, он весь в ямах, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Состояние моста через Урал. Такая полоса из-за ям практически нерабочая Мария Хомутова

Стоит отметить, в январе Госавтоинпекция по региону возбудила в отношении Управления строительства и дорожного хозяйства администрации города административное производство. Поводом стали результаты проверки улично-дорожной сети — было выявлено 50 потенциально опасных участков дорог.

В конце января на мосту через Урал на ул. Донгузской провели ямочный ремонт. Специалисты заявили об использовании литого асфальстобетона. Они утверждали, что новая технология позволяет делать качественный ремонт, которого хватает на год-полтора.

Сейчас мост по ул. Донгузской выглядит «как после бомбежки». Ямы такие, что машина может остаться без колёс, говорят водители. В часы пик перед мостом возникает большая пробка.

Напомним, прокурор Оренбуржья Сергей Бережицкий заявил, что из 700 мостов в Оренбургской области 50 находится в предаварийном состоянии