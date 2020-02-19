Омск, , 07:10 — REGNUM Погиб бывший министр здравоохранения Омской области Юрий Ерофеев, сообщила 19 февраля журналистам старший помощник руководителя регионального управления Следственного комитета РФ Лариса Болдинова.

По её словам, тело бывшего чиновника было найдено под перевёрнутым снегоходом. В настоящее время проводится проверка, устанавливается причина смерти мужчины.

По информации региональных СМИ, трагедия произошла в Черлакском районе. Мужчина пропал ещё 17 февраля, и с заявлением в полицию о пропаже обратилась его супруга.

Ерофеев родился в 1964 году в Омске. С 2005 по 2008 год он возглавлял управление Роспотребнадзора по Омской области, затем до 2012 года возглавлял министерство здравоохранения Омской области. Известно, что в отношении бывшего чиновника было заведено уголовное дело в связи с приобретением томографов по завышенным ценам.