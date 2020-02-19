Москва, , 06:38 — REGNUM В Правительстве России рассматривают возможность упрощения процедуры получения материнского капитала после выписки из роддома, сообщил глава Минфина РФ Антон Силуанов 18 февраля в эфире передачи «Право на справедливость» на Первом канале.

По его словам, главным изменением в процедуре станет сокращение количества документов.

«Если раньше нужно было заполнять массу бумажек, инструкций, то сегодня, чтобы получить материнский капитал и соответствующее свидетельство, достаточно тех данных, которые заполняются при поступлении будущей мамы в роддом», — объяснил министр.

По его словам, указанные документы будут направляться в соответствующие службы, а при выписке из дома мама получит сертификат в удобном виде: по электронной почте, на мобильный телефон или стандартный бумажный вариант.

Предполагается, что получение маткапитала по новой процедуре будет доступно уже во второй половине 2020 года.

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