Тюмень, 19 февраля 2020, 06:34 — REGNUM Губернатор Тюменской области Александр Моор поздно вечером 18 февраля 2020 года поблагодарил в своих пабликах в социальных сетях коллектив медицинского обсервационного госпиталя, развёрнутого в центре «Градостроитель», за самоотверженную работу на карантине по коронавирусу. Сейчас 144 «подкарантинных» человека, прибывших из китайского Уханя в Тюмень 5 февраля и прошедших обследования, покидают регион без подозрений на коронавирус, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Александр Моор сообщает, что карантин снят и весь день 19 февраля автобусы будут отвозить людей, которые 14 дней жили в тюменском «Градостроителе», на железнодорожный вокзал и в аэропорт.
Персоналу обсервационного госпиталя предстоит провести дезинфекцию всего здания.
И выразил надежду, что пережившие карантин по коронавирусу люди запомнят Тюменскую область как гостеприимное место, где каждый может рассчитывать на помощь и сочувствие.