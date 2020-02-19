Тюмень, , 06:34 — REGNUM Губернатор Тюменской области Александр Моор поздно вечером 18 февраля 2020 года поблагодарил в своих пабликах в социальных сетях коллектив медицинского обсервационного госпиталя, развёрнутого в центре «Градостроитель», за самоотверженную работу на карантине по коронавирусу. Сейчас 144 «подкарантинных» человека, прибывших из китайского Уханя в Тюмень 5 февраля и прошедших обследования, покидают регион без подозрений на коронавирус, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Моор сообщает, что карантин снят и весь день 19 февраля автобусы будут отвозить людей, которые 14 дней жили в тюменском «Градостроителе», на железнодорожный вокзал и в аэропорт.

Персоналу обсервационного госпиталя предстоит провести дезинфекцию всего здания.

«Я благодарен коллективу обсервационного госпиталя, всем службам, которые в круглосуточном режиме обеспечивали комфорт и безопасность людей по обе стороны дверей «Градостроителя», федеральным и региональным ведомствам, Роспотребнадзору, Минздраву, Росгвардии, всем неравнодушным тюменцам и югорчанам, которые поддерживали эвакуированных», — заявил Александр Моор.

И выразил надежду, что пережившие карантин по коронавирусу люди запомнят Тюменскую область как гостеприимное место, где каждый может рассчитывать на помощь и сочувствие.