Пекин, , 04:16 — REGNUM Число жертв коронавируса в Китае увеличилось на 136 — до 2004 человек. Об этом 19 февраля сообщает Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

По данным на утро 19 февраля, в провинции Хубэй жертвами коронавируса стали 1921 человек, при количестве заболевших более 61,6 тыс. человек. Одновременно в провинции зафиксировано 9128 выздоровевших.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 18 февраля, число жертв коронавируса в Китае увеличилось до 1868 человек, более 72 тыс. оказались заражены. Выздоровели и были выписаны из больниц 12,5 тыс. человек.

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