Москва, , 22:27 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин подписал указ, предусматривающий возможность присвоения звания ветерана военной службы лицам, служившим в украинских вооружённых силах до воссоединения Крыма с Россией и постоянно проживавшим на полуострове на момент подписания документа об объединении Крыма и РФ. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Отмечается, что граждане, проживавшие на полуострове на момент референдума в марте 2014 года и имеющие общую продолжительность военной службы 20 лет и более на территории СССР, РФ или Украины, награждённые государственными наградами, знаками отличия СССР и России, удостоенные почетных званий СССР или Российской Федерации, являются ветеранами военной службы.

Согласно информации из военкоматов, на территории Крыма проживает около тысячи лиц, подпадающих под действие нового указа.