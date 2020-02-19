Москва, , 00:01 — REGNUM Сегодня, 19 февраля, Госдума на пленарном заседании рассмотрит во втором, решающем чтении правительственный законопроект о расширении программы выплаты материнского капитала для семей с детьми, сообщает ИА REGNUM.

Изначально законопроект был направлен на то, чтобы разрешить использовать средства маткапитала на строительство дачных домиков на садово-огороднических участках. В таком виде депутаты приняли законопроект в первом чтении.

Ко второму чтению депутаты фракции «Единая Россия» внесли поправки, которые направлены на реализацию послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию. Речь, в частности, о выплате материнского капитала на первого ребёнка.

Предполагается, что при рождении или усыновлении первого ребёнка семья будет получать 466 тыс. 617 рублей, а при появлении второго — ещё 150 тыс. рублей. Итого общая сумма маткапитала для семьи с двумя детьми должна составить 616 тыс. 617 рублей. При этом такие нормы будут иметь обратную силу и начнут действовать уже с 1 января 2020 года.

Кроме того, законопроект также продлевает само действие программы материнского капитала до 31 декабря 2026 года.