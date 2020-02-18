Москва, , 21:29 — REGNUM Вводимые с 20 февраля ограничения на въезд для ряда категорий граждан Китая не коснутся лиц, которые следуют через Россию транзитом. Об этом журналистам заявили в секретариате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.

«Ограничения не коснутся транзитных пассажиров», — отметили в секретариате.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о временном ограничении на въезд для граждан Китая, которые следуют в Россию в рабочих, туристических, учебных и частных целях. Данная мера вводится с 20 февраля 2020 года.