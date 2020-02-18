Женева, Швейцария, , 21:22 — REGNUM Статистика случаев передачи коронавируса COVID19 от человека к человеку объявлена Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) журналистам 18 февраля на брифинге генеральным директором организации Тедросом Адханомом Гебрейесусом.

По данным ВОЗ, в мире насчитывается 92 случая передачи коронавируса от человека к человеку за пределами Китая. Такие случаи зафиксированы в 12 странах мира. При этом Гебрейесус уточнил, что у ВОЗ недостаточно данных для проведения сравнительной оценки серьезности заболевания или уровня смертности.

Как пояснил глава ВОЗ, организация мониторит ситуацию с распространением коронавируса вместе с государствами, где были зарегистрированы заболевшие. Это делается для лучшего понимания развития каждого случая болезни.

Уточняется, что случая устойчивой передачи вируса от человека к человеку зафиксировано не было. Единственным исключением являются пассажиры, заразившиеся на борту круизного лайнера Diamond Princess. Глава ВОЗ отметил, что большинство заболевших пассажиров имеют лёгкую форму коронавируса.

Ранее ИА REGNUM сообщало о призыве ВОЗ «очень осторожно» воспринимать информацию о победах Китая в борьбе с коронавирусом.

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