Москва, , 20:40 — REGNUM Правительство РФ приняло решение о временной приостановке въезда граждан КНР, направляющихся в Россию в рабочих целях. Соответствующее решение озвучил секретариат вице-премьера РФ Татьяны Голиковой по итогам заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России.

Временный запрет коснётся тех граждан Китая, которые следуют в РФ в туристических, учебных, рабочих и частных целях.

Данная мера будет введена с полуночи 20 февраля.