18 февраля 2020 | Время чтения 11 мин

Ангелина Громова, , 20:38 — REGNUM По данным Национальной комиссии по здравоохранению Китая, 18 февраля 2020 года в стране зафиксированы 72 436 подтвержденных случаев заболевания. С учетом новых случаев заражения число инфицированных во всех странах, по оценке SCMP, составляет 73 433 человек.

Китай

Однако еще в начале декабря в одном из крупнейших городов Китая — 11-миллионном Ухане — когда было объявлено о нескольких случаях заражения, новый тип вируса не вызывал панику ни в стране, ни тем более в мире: к пневмонии отнеслись как к сезонному явлению. Туристы продолжали посещать Ухань, и, несмотря на тревожные новости о растущих случаях заболевания, власти города не предпринимали срочных санитарных мер.

«Нам сказали, что это всего лишь один из случаев пневмонии и попросили не волноваться. Из новостных источников я узнала, что вирус передался к человеку через животного на одном из рынков Уханя. Я не была удивлена, так как открытые рынки, где торгуют животными, пренебрегают санитарными нормами. Наконец, разнообразие животного мира поражает неискушенного туриста: здесь продают черепах, жаб и даже голубей. Отходы выливаются на пешеходные дороги. Если пройтись вдоль рынка, нужно быть очень аккуратным: под ногами лежат грязные тряпки, мелкая выброшенная рыба. Вечером мусор убирают, а на следующий день картина повторяется, — комментирует Голди, жительница Чиби.

«Изначально рынки работали в обычном режиме, все товары находились в доступности. Только через четыре дня (после закрытия Хуанганга, городского округа в провинции Хубэй), количество людей, продающих их продукты, начало резко уменьшаться. В последующие дни рынки начали закрываться полностью. Работали только супермаркеты, а остальные магазины в радиусе 10 — 15 километров были закрыты. Несмотря на наступление Китайского нового года и всеобщих каникул, рынки не должны были закрываться. На рынках обычно работают пожилые люди, те, кто обосновался в городе. Им нужно как-то прокормить себя и жить на какие-то средства, поэтому рынки всегда были открыты», — делится воспоминаниями Даниил Парфенович, студент, Хуанганг, провинция Хубэй.

Коронавирус: история происхождения

Вирус Covid — 19, получивший официальное название 10 февраля, принадлежит к огромному семейству коронавирусов. Он встречается у различных животных включая верблюдов и кошек. Свое происхождение вирус ведёт от летучих мышей. Коронавирусы способны передаваться от животного к человеку. После попадания в человеческий организм вирус адаптируется, после чего наступает новая стадия развития вируса, в которой он переходит от человека к человеку.

Впервые геном вируса удалось обнаружить в декабре 2019 с помощью лабораторного анализа, взятого у пациента с пневмонией. 31 декабря 2019 года китайские власти уведомили ВОЗ о нескольких случаях заболевания, а 7 января 2020 года была обнародована информация о новом коронавирусе. Спустя несколько дней китайские ученые сумели расшифровать геном коронавируса, что позволило в дальнейшем разработать тест для выявления вируса в крови человека.

Первоначально специалисты предполагали, что источником заражения являлись сырые морепродукты на рынке Хуанань. Однако в конце января в опубликованном исследовании журнала медицинской вирусологии ученые заявили, что возможным источником заражения могло стать мясо змеи. Основанием для гипотезы послужило сравнение генетического кода вируса с кодами животных. Несмотря на проведенные исследования некоторые специалисты считают, что достоверный источник заражения остается неизвестным.

Центр по контролю и профилактике США опубликовал информацию, в которой сообщалось, что новый вирус похож на SARS или MERS. Эти вирусы приводят к серьезным осложнениям, включая одышку, отек легких и летальный исход. По данным исследований, первые симптомы коронавирусаCovid — 19 могутпроявится уже через 2 дня а, максимальный инкубационный период составляет 14 дней. В течение инкубационного периода у зараженного не наблюдается никаких симптомов, однако вероятность передачи вируса наиболее высока в течение этого времени. В зависимости от общего состояния иммунитета и наличия сопутствующих заболеваний болезнь протекает по — разному.

Радикальные меры предосторожности

Вспышка пневмонии началась незадолго до китайского нового года. По состоянию на 22 января вирус успел разнестись не только по территории Поднебесной, но и за её пределами. В частности, подтвердились случаи заболевания в Южной Корее, Таиланде, США и Японии.

«Для предотвращения заболевания китайские работодатели оперативно разостлали инструкции по санитарному поведению в мессенджерах вичата. От нас требовалось избегать рынков, мыть руки, носить маски и проводить ежедневную влажную уборку в квартирах. Правда, возникли проблемы с несколькими пунктами — маски раскупили в одночасье. Еще пару дней назад люди толпились в центре города без масок, радостно улыбались. Через день целый город покрылся тканевыми повязками — в аптеке всё раскупили. Доставка работала плохо, поэтому работодатели старались обеспечить сотрудников всем необходимым по своим каналам. Те, кто успел, смогли заказать маски заранее на Таобао. Но главное негласное предупреждение — ни в коем случае не въезжать в Ухань. У меня был билет из Уханя домой 23 января. Проснувшись с утра, я прочитала сообщение, что Ухань закрыт на карантин. Вот так без уведомления огромный город закрыли. Мне стало страшно, что я не смогу вернуться домой и увидеть свою семью. Ясно было только одно — нужно ехать на железнодорожный вокзал и уезжать из провинции любым поездом. Оставив большую часть вещей, я купила билет до Сианя, в котором все было более-менее спокойно на тот момент. Приехав поздно вечером в другой город, я узнала, что город Чиби закрыт спустя 5 часов после моего отъезда», — Голди, город Чиби.

Вскоре после закрытия Уханя китайская сторона ограничила въезд и выезд в провинцию Хубэй.

«Поначалу не было ничего известно о вирусе, были только слухи, что что-то подозрительное гуляет по провинции Хубэй. Узнал я о том, что провинция была закрыта от моих учителей и наставников, которые курировали меня. В тот момент я ощущал опустошение и ощущение беспомощности, так как я не мог никуда выехать и ничего сделать. Мы находились в четырёх стенах и нас не выпускали. Если выпускали, то только по одному человеку и давали ограничения по времени, чтобы мы сходили в супермаркет, взяли необходимые продукты и вернулись обратно», — рассказывает Даниил Парфенович.

«Вначале я думал, что есть вирус, который можно быстро вылечить и никаких проблем в связи с этим не должно возникнуть. Закрытие провинции насторожило меня: постепенно закрывались дороги, аэропорт в Ухани. Отменилось сообщением скоростных поездов. Нельзя было никуда выбраться. Затем я начал думать, что может произойти дальше: закрытие продуктовых магазинов, городов, а в конечном итоге — полная изоляция. Закрытие объявляли не сразу — первые два — три дня мы вели привычный образ жизни. Лишь спустя пару дней нам предъявили жесткое условие быть аккуратными и выходить реже. Нам рекомендовали по возможности оставаться в общежитии. Главным требованием было строгое соблюдение гигиены: обязательно мыть руки и делать влажную уборку как можно чаще. Нам даже выдали специальные растворы с хлоркой — и фактически отправили мыть полы. Однако, нам не преподнесли информацию в жесткой манере. Информация была донесена как свершившийся факт. Паники не было. Люди старались закупить как можно больше продуктов и долгосрочные сухие пайки, то есть обычную лапшу, которая заваривается кипятком. На тот момент в магазинах ее практически не оставалось. Главное предписание сохранялось на протяжении всего карантина: не выходить из дома», — продолжил студент.

17 февраля стало известно о первом случае заражения коронавирусом у россиянки на борту круизного лайнера Diamond Princess, который стоит на карантине в Японии. Всего за пределами материкового Китая случаи заражения были выявлены в 25 странах по всему миру, включая Россию — это два гражданина КНР в Забайкалье и Тюмени. Эксперты называют сложности с диагностикой коронавиурса 2019-nCoV одной из причин его распространения. Для предотвращения данного процесса в стране, российские ученые разработали систему для тестирования на новый коронавирус, она уже прошла регистрацию. Параллельно проводятся и другие меры по борьбе с распространением: правительство ввело запрет на регулярное авиасообщение с КНР с 12 февраля для всех российских перевозчиков, кроме «Аэрофлота», который с 18 февраля также сокращает количество рейсов в Пекин, Шанхай, Гонконг и Гуаньжоу. Также закрыты границы на Дальнем Востоке, а граждане Китая временно не могут получать рабочие визы.

Эвакуация

В связи быстрым распространением коронавируса российское правительство принимает решение об экстренной эвакуации российских граждан из провинции Хубэй. Подготовка к операции начинается 3 февраля. Процесс эвакуации длится с 4 по 5 февраля. Вечером 4 февраля автобус с гражданами России и СНГ прибывает в Ухань, куда доставлены два самолета Воздушно — Космических сил. После прибытия в Россию всех эвакуированных доставляют в тюменскую больницу для прохождения карантина. Всего было эвакуировано 144 человека, среди которых 128 человек — граждане России и граждане СНГ, заявившие о желании покинуть провинцию. О том, как происходила эвакуация, поделился воспоминаниями Даниил Парфенович.

«Весь январь я находился на каникулах новогодних по китайскому календарю. Город закрыт, никуда нельзя было выйти, и я не видел смысла оставаться в этом месте, так как я не мог реализовать себя. Как только я увидел новость об эвакуации, я решил написать в посольство и оформить все документы. Некоторые студенты остались, но я не знаю, что ими движет. Возможно, они просто не хотят возвращаться назад.

Эвакуация до Уханя проходила на автобусах. Перед прибытием автобуса с нами предварительно созвонились. В целом все прошло хорошо. Хотя на первом посту возникли проблемы: нас остановили и стали проверять температуру. Это норма: везде стоят патрули и проверяют самочувствие людей. У одного человека обнаружилась не то, чтобы высокая температура, но 37, что является нормой практически во всей России. В результате мы простояли 20 — 30 минут на этом посту и разбирались с ситуацией: звонили в посольство, разговаривали с китайской стороной. Все обошлось благополучно, и дальше мы добирались без проблем. Кто-то был рад эвакуации, кто-то нет. У некоторых была хорошая работа в Китае, среди нас были студенты. К сожалению, у многих рухнули планы и надежды в одночасье в связи с распространением коронавируса. Во время эвакуации сотрудники позаботились о предоставлении питания: нам дали коробочку со сладостями и несколько бутылок воды.

Из Уханя эвакуация происходила в два этапа: всего было две группы и два самолета. Первая группа отправилась намного раньше. Я попал во вторую группу, и мы вылетели на несколько часов позже, так как с нами были люди в зоне риска: им зафиксировали повышенную температуру и задержали для проверки: в течение нескольких часов их проверяли на состояние здоровья с помощью экспресс — теста. Процесс этот не быстрый, и нам пришлось прождать около трех — четырех часов, пока все не выяснится до конца.

На мой взгляд, процесс эвакуации прошел прекрасно: нас кормили, о нас заботились. В китайском аэропорту помимо проверки на температуру осуществлялась тщательная проверка багажа. В российском аэропорту самолет немного задержался и остановился на неопределенное время на полосе. К самолету подъехали специальные автобусы и при выходе нам начали выдавать новые маски высшего качества: они были гораздо лучше китайских аналогов. В автобусах были сразу же были оглашены списки, кто с кем будет жить в тюменской больнице. Также нам выдали инструкцию по правилам гигиены и предосторожности к вирусу. Инструкция представляла собой специальный пакет, в котором находилось дезинфицирующее средство, бутылка фильтрованной воды и несколько упаковок влажных и сухих салфеток».

Карантин

«Карантин проходит в определенном здании в корпусе А и B. Корпус А предназначен для людей, которые проживали в самом Ухане в течение последних 14 дней. Эта же группа людей летела первым рейсом. Нам разрешается абсолютно все, но только в пределах нашей комнаты. Сейчас нам нельзя контактировать ни с кем, нельзя выходить из комнаты в связи с тем, что вирус способен распространяться по воздуху. Если выйти из комнаты, то карантин будет автоматически продлен ещё на 14 дней. В целом, работники больницы создали для нас идеальные условия: еда, удобные кровати, отопление, места для вещей».

По последним данным, тесты на коронавирус у всех россиян, находящихся в больнице — отрицательные. Гражданин КНР, госпитализированный в Чите, успешно выписан из Краевой больницы.