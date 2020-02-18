Пекин, , 18:04 — REGNUM Аналитики китайской международной торговой площадки AliExpress на основании запросов покупателей составили портрет среднестатистического российского покупателя. Материал публикует сегодня, 18 февраля, РБК.

В ходе исследования были изучены 550 млн запросов. В основном это были пользователи из крупных российских городов — Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Казани, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга и Новосибирска.

Удалось выявить специфику предпочтений в одежде и товарах для хобби жителей этих городов.

Москву аналитики AliExpress назвали городом победившего «нормкора», так как в 2019 году в запросах москвичей преобладали кроссовки, футболки, джинсы, хуги, рюкзаки. Зафиксирован высокий спрос на украшения.

В Петербурге AliExpress выделяет два тренда — «спортивный кэжуал» и «романтика и сексуальность». Лидер среди заказов — кроссовки, однако существенное количество запросов и на чулки и кружева. Также жители Петербурга активно интересовались товарами творчества: графические планшеты, картины и вышивка.

В Краснодаре, наряду с футболками и всё теми же кроссовками, высок интерес к платьям и купальникам, а также к аксессуарам и умным часам, фитнесс-браслетам. В сфере досуга краснодарцы часто выбирают конструкторы и микрокопы.

В Казани среди лидеров опять кроссовки, далее следуют толстовки и последние модели электронных гаджетов. Женская часть клиентов чаще выбирает платья, серьги и купальники.

На Урале в основном выбирают бьюти-товары и снова кроссовки. Далее следуют кеды и рюкзаки.

В Нижнем Новгороде прослеживаются два тренда — это товары для геймеров (в основном специализированные кресла), а также любители винтажа (ретро-платья).

В Сибири лидирует теплая одежда, мотоциклетные косухи и куртки для собак.