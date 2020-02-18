Москва, , 17:35 — REGNUM Федеральная служба безопасности России за период с 2018 года выявила около 150 молодёжных экстремистских интернет-сообществ с общим количеством участников порядка 50 тысяч человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

Отмечается, что за этот же период сотрудниками ведомства было предотвращено более 50 вооружённых нападений подростков на школы и вузы. Совместна с органами МВД проведены профилактические работы с семью тысячами подростков, попавших под влияние экстремистской идеологии.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня в ФСБ сообщили о задержании двух подростков, готовивших террористические акты в учебных заведениях Керчи.