Москва, , 00:00 — REGNUM Законопроект о маркировке лекарств, запрещенных для водителей, внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым и Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 19 февраля.

Парламентарии предлагают ввести спецмаркировку для лекарств, которые не рекомендуются гражданам за рулем. Предлагается в инструкции размещать знак в виде красного круга.

«Отражение в инструкции к лекарственному препарату, содержащему в своем составе наркотические или психотропные вещества, запрещающего дорожного знака в виде красного круга, который известен каждому водителю, привлечет дополнительное внимание граждан к необходимости воздержаться от поездок за рулем в период действия таких препаратов на организм человека, так как это может обернуться для них суровым административным или даже уголовным наказанием за нарушение Правил дорожного движения (ПДД)», — отмечают авторы.

Речь идет, прежде всего, о таких популярных препаратах, как «Корвалол», «Валокордин», «Пенталгин-Н», «Валосердин», «Валоферин», они содержат в своем составе «Фенобарбитал», а препараты «Солпадеин», «Нурофен Плюс», «Каффетин», «Седальгин-Нео» и «Терпинкод» содержат в своем составе «Кодеин».

Нилов обратил внимание на то, что зачастую к ответственности по статье о наказании за вождение в пьяном виде привлекаются законопослушные граждане, принимающие лекарственные препараты, содержащие в своем составе вещества, запрещенные к употреблению в период управления транспортным средством.

Отметим, что наказание по этой статье предполагает штраф в размере 30 тыс. рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.

При этом из примечания к статье 12.8 КоАП РФ следует, что в отношении наркотических и психотропных веществ количество употребленного вещества не учитывается, а просто фиксируется сам факт наличия таких веществ в организме человека.