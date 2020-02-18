Москва, , 17:04 — REGNUM Большинство граждан России не считают вспышку заболеваемости новым видом коронавируса угрозой национальной безопасности, следует из результатов социологического опроса. Об этом 18 февраля в Москве заявил председатель Общероссийского движения «Сильная Россия», член Общественного совета при Минобороны РФ, кандидат политических наук Антон Цветков на форуме по вопросам национальной безопасности, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Мы задали вопрос, считают ли граждане РФ распространение коронавируса угрозой национальной безопасности», — отметил эксперт.

По его словам, голоса разделились следующим образом. Всего 9,3% опрошенных признались, что считают коронавирус угрозой национального масштаба. Около четверти — 25,9% затруднились ответить. Подавляющее же большинство опрошенных — 64,9% не считают новый вид инфекции угрозой национальной безопасности.

«Соответственно, наши граждане не видят угрозой национальной безопасности распространение коронавируса», — подытожил Цветков.

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