Москва, , 17:00 — REGNUM Второй кассационный суд в Москве не изменил приговор бывшему заместителю начальника управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Дмитрию Захарченко. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Ранее Пресненский районный суд Москвы приговорил Захарченко к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере 117 миллионов 990 тысяч рублей. Бывший полковник обвинен во взяточничестве и воспрепятствовании осуществлению правосудия. Решение по делу было объявлено 10 июня 2019 года.

17 октября 2019 года Апелляционная инстанция смягчила приговор, срок лишения свободы снизили на полгода, до 12,5 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале февраля экс-полковника поместили в штрафной изолятор после драки с заключенным в мордовской колонии.

Напомним, Захарченко был задержан в сентябре 2016 года. В декабре 2017 года у него и его окружения конфисковали имущество на девять миллиардов рублей.