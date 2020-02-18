Москва, , 17:01 — REGNUM Главной угрозой безопасности России население видит в политике США и стран НАТО, следует из результатов соцопроса. Об этом 18 февраля в Москве заявил председатель Общероссийского движения «Сильная Россия», член Общественного совета при Минобороны РФ, кандидат политических наук Антон Цветков на форуме по вопросам национальной безопасности, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Вторую строчку в перечне главных угроз, по мнению населения, заняло качество экологии. Замыкает тройку лидеров международный терроризм.

На четвёртом месте в списке национальных угроз, по итогам соцопроса расположилось распространение наркотиков. Пятую строчку заняла коррупция в органах власти. Шестое место заняла проблема, которая раньше не входила в перечень главных угроз — экономическая ситуация в стране. По мнению Цветкова, падение уровня жизни населения создают угрозу для страны.

В то же время 73,1% респондентов отметили, что считают уровень национальной безопасности в России за последние пять лет стал лучше. Об изменениях в худшую сторону сообщило всего 3,7% опрошенных.

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