Сургутский район, Югра, , 16:22 — REGNUM В Сургутском районе (ХМАО) в связи с неблагоприятными погодными условиями Госавтоинспекция ограничила движение на дорогах. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе управления по делам ГО и ЧС администрации Сургутского района.

Из-за непроглядной метели 18 февраля перекрыты дороги Сургут — Лянтор, Сургут — Нижневартовск, Сургут — Ноябрьск.

Движение перекрыто из-за плохой видимости также на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск с 846-го по 712-й километр.

Сотрудники экстренных служб просят водителей быть предельно осторожными на дорогах.

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