Москва, , 15:57 — REGNUM Безымянная площадь в районе Замоскворечье (ЦАО Москвы) получила название «Кузбасская». Об этом сообщила пресс-служба мэра и правительства столицы по итогам заседания президиума правительства города.

Площадь расположена между Пятницким переулком и Большой Татарской улицей и ранее не имела названия. Решение о присвоении названия «Кузбасская площадь» было принято в связи с празднованием 300-летия образования Кузбасса (будет отмечаться в 2021 году). Неподалеку от площади находится представительство Кемеровской области при правительстве РФ. Теперь оно имеет адрес: Кузбасская площадь, дом 1.

Также переименовали некоторые улицы и скверы Москвы. В ЗелАО первый Западный проезд теперь носит название «улица Академика Валиева» в честь ученого-физика, академика РАН Камиля Валиева. В Ясенево проектируемый проезд № 5063 переименовали в «улицу Павла Фитина» в честь генерал-лейтенанта, руководителя внешней разведки СССР в годы Второй мировой войны. Сквер вдоль Кременчугской улицы в районе Фили-Давыдково назвали в честь Дмитрия Михайлика — генерал-лейтенанта, участника Великой Отечественной войны, замначальника Гражданской обороны СССР с 1972 по 1986 год.