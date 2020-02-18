Москва, , 14:22 — REGNUM Георгия Фёдорова, помощника лидера партии «Справедливая Россия» Сергея Миронова не пустили на открытое судебное заседание в Нагатинском суде Москвы. Об этом 18 февраля сообщил корреспонденту ИА REGNUM сам Федоров.

В суде слушается дело по иску московских активистов к префектуре Южного административного округа Москвы по строительству Юго-Восточной хорды. Ранее в аппарат Сергея Миронова обратилась группа москвичей, обеспокоенных ситуацией. Федорову было поручено разобраться в деле, однако при входе в зал заседания его остановили судебные приставы.

«Меня не пустили, вытолкали. Хотя это открытое заседание, и я заранее отправлял туда письмо, что буду присутствовать в качестве наблюдателя», — сказал Фёдоров.

Помощник Миронова поинтересовался причиной его недопуска, приставы ответили: «Судья сказала никого не пускать».

Отметим, что для ограничения доступа в зал судья должен вынести решение о закрытии процесса. Такие меры могут применяться только в случаях, когда в деле фигурируют несовершеннолетние, либо, если разбирательство может привести к разглашению государственной или иной охраняемой федеральным законом тайны. Но для этого должно быть постановление суда. Устное указание судьи не является поводом для недопуска слушателей в зал.

«В зале ещё были свободные места. Там могло сесть ещё минимум три человека. И ещё можно было принести скамейки. Там пенсионеры хотели пройти, инвалиды, но приставы никого не пускали. Их было человек пять в самом зале и четыре человека перед входом. Как будто бы Чикатило судили», — добавил собеседник агентства.

Ответчиком по делу выступает префектура Южного административного округа Москвы. Среди требований — выяснить реальную опасность работ.

Активисты отмечают, что строительство ЮВХ проходит рядом с могильником радиоактивных отходов на территории Московского завода полиметаллов. Они приводят мнение экологов, по которому строительные работы могут потревожить защитный слой грунта, защищающий захоронения, в результате заражённые частицы попадут в Москву-реку или вместе с пылью распространятся по окрестностям.