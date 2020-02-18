Москва, , 13:58 — REGNUM В Москве планируют ввести штрафы за парковку автомобилей на площадках для пожарной техники во дворах. Об этом 18 февраля заявил депутат Московской городской думы Кирилл Щитов («Единая Россия») по итогам круглого стола, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Платная парковка Transport.mos.ru

По его словам, на данный момент движение и работа противопожарной техники может быть осложнена припаркованными в ненадлежащем месте автомобилями. Причём штрафы за парковку автомобилей на площадках для спецтехники не предусмотрены нормативно-правовыми актами. По этой причине в Мосгордуме разработают соответствующие поправки в региональное законодательство.

«Надо предусмотреть систему мер административного воздействия, штрафных санкций на случай того, что эти площадки занимаются. Причем как транспортным средством, так и любым другим объектовым — мусором, старой мебелью, которую вынесли во двор, мусорным контейнером и другими», — заявил парламентарий.

Депутат отметил, что заполнить «пробелы» в законодательстве относительно этой темы планируется до конца 2020 года. В качестве одной из мер воздействия он назвал штраф в размере 5 тысяч рублей для физических лиц за парковку на площадке для спецтехники.

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