Ныроб, , 13:42 — REGNUM В поселке Ныроб Пермского края врач не только не принял пациента с ВИЧ-инфекцией, но и разгласил его диагноз. Мужчина принимает ВААРТ-терапию, но препараты заканчиваются через две недели, сообщают СМИ.

По данным 59.ru, мужчина освободился из колонии и обратился в поликлинику за консультацией — как получить лекарства. Врач вместо оказания помощи во всеуслышание крикнул: «Вы нас всех перезаражаете!».

Министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова отреагировала на появившуюся в интернете скандальную информацию, заявив, что организована служебная проверка. «Обязанность по хранению врачебной тайны возложена на лечащего врача и иных работников медучреждения, которым стало известно о диагнозе пациента», — подчеркнула глава ведомства.

Проверку по скандальному факту об отказе врача в оказании медицинской помощи пациенту проводит и прокуратура. «Прокуратура Чердынского района Пермского края проверит исполнение медицинским учреждением требований законодательства в сфере здравоохранения, в том числе по вопросам доступности и качества оказания медицинской помощи, соблюдения врачебной тайны», — отметили в надзорном ведомстве.