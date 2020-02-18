Москва, , 13:18 — REGNUM Госдума в третьем чтении приняла закон об обеспечении бесплатным горячим питанием детей в школах и в оздоровительных лагерях, передает корреспондент ИА REGNUM 18 февраля. Закон поддержали депутаты всех фракций Госдумы.

«У нас с сентября все дети в школах будут сыты, независимо от доходов», — подчеркнул спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Прописываются требования к питанию школьников — учеников начальных классов, детей в лагерях и других детских организациях, в том числе отдыха. При этом указывается, что питание для учеников с первого по четвертый класс должно быть горячим минимум раз в сутки (не считая горячего напитка) — с учетом норм, определенных законодательством РФ.

При организации питания обязаны учитывать показатели здоровья ребенка, наличие аллергии, публиковать на сайтах школ меню.

Прописывается, что «пищевая ценность пищевых продуктов для питания детей должна соответствовать функциональному состоянию организма ребенка с учетом его возраста». Пищевые продукты для питания детей должны удовлетворять физиологические потребности детского организма, быть качественными и безопасными для здоровья детей.

Президент РФ Владимир Путин ко второму чтению внес поправку, что обеспечение горячим питанием всех учащихся начальной школы должно быть обязательным и бесплатным, напомнил Володин.

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Для реализации закона региональным бюджетам могут представляться субсидии из федерального на софинансирование. Сейчас ответственность за организацию питания школьников целиком возлагается на регионы.

В случае принятия закон заработает полностью к 1 сентября 2023 года.

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