Киев, , 10:36 — REGNUM На Украине эксперты обсуждают детали эвакуации украинцев из китайской провинции Ухань, где находится центр вспышки коронавируса, передает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 18 февраля.

Напомним, что накануне глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что все, кого будут везти из Китая, подпишут специальные документы о согласии на двухнедельный карантин. Силовик отметил, что самолет прибудет в один из аэропортов Украины на специальную санитарную полосу.

«Вопрос выбора аэропорта до сих пор решается. Такая же ситуация — с местом карантина для эвакуированных», — подчеркнул Аваков.

Политтехнолог Дмитрий Раимов отмечает, что правительство Украины по сути решило засекретить данные, куда именно привезут на картин украинцев из Китая». Местные органы власти подняли скандал. Из-за того, что неизвестно, куда везут — ещё паника начинается… Диагноз очень простой. И здесь больше не провал отдельного министерства, а полное недоверие к (центральной) власти. И сейчас она слабее, чем когда-либо была», — подчеркнул эксперт.

ИА REGNUM напоминает, что предварительно запланировано, что самолет для эвакуации украинцев вылетит из Киева сегодня, 18 февраля. Накануне глава минздрава Зоряна Скалецкая заявила, что эвакуация будет осуществляться по всем рекомендациям ВОЗ. По ее словам, всего людей, нуждающихся в обсервации, на сегодня около сотни.

В свою очередь, премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что власти готовят три-четыре объекта для организации карантина, но не стал конкретизировать эти данные.