Барнаул, , 06:21 — REGNUM Заявление российского правительства о необходимости сделать всё для обеспечения лекарствами больных раком граждан кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия») назвал сильным ходом. В комментарии корреспонденту ИА REGNUM он, в частности, пояснил:

«Слова председателя правительства Михаила Мишустина, сказанные на совещании по вопросам совершенствования онкологической помощи, можно рассматривать как заявление о намерениях. Это является сильным ходом со стороны правительства и полностью согласуется с ранее сделанными по этому поводу заявлениями главы государства.

Существует большой общественный запрос на исправление ситуации, сложившейся с обеспечением лекарствами онкобольных, в особенности детей. Зачастую доступность лекарственного обеспечения лишь декларируется, а в реальности пациенты могут сталкиваться с проблемами в льготном получении лекарств.

В официальных СМИ и пабликах ситуация со сбором средств на лечение больных «всем миром» общественниками и просто комментаторами рассматривается как несправедливая и свидетельствующая о беспомощности государства. Между тем имеющиеся у страны ресурсы вполне позволяют приступить к решению этой проблемы уже сейчас, если и не сиюминутно, то поэтапно».

Как уже сообщало ИА REGNUM, 14 февраля премьер-министр российского правительства Михаил Мишустин заявил о разработке ряда мер для совершенствования системы лечения детей с онкологическими заболеваниями. Также дано поручение Минздраву РФ — формировать перечень лекарственных препаратов для лечения онкологических заболеваний, закупка которых может проводиться по торгам.

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