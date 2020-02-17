Пекин, , 18:31 — REGNUM На сегодняшний день США являются «крупнейшим государством-перехватчиком» в киберпространстве всего мира и «в полном смысле слова империей хакеров». Об этом в ходе онлайн-брифинга заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

Он рассказал о «5 млрд телефонных звонков по всему миру», которые перехватываются американским руководством. Помимо этого, он напомнил о прослушке телефона канцлера ФРГ Ангелы Меркель на протяжении 10 лет, а также о контроле трёх млн компьютеров в Китае. Вместе с тем китайский дипломат напомнил о «троянах» более чем в 3,6 тысячи китайских сайтов.

«Но в то же время они силятся выставить себя жертвой кибератак, многократно разыгрывая спектакль, когда вор кричит «держи вора». Это глупые и бестолковые фокусы», — сказал Гэн Шуан.

Он отметил, что Штатам придётся «закрыть свой должок перед миром» за преследование ресурса Wikileaks и бывшего сотрудника американских спецслужб Эдварда Сноудена.