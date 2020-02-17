Ташкент, , 18:04 — REGNUM В Узбекистане бизнесмены и творческие личности объединились для укрепления международного имиджа страны в рамках клуба Visit Uzbekistan Partnership, передает корреспондент ИА REGNUM.

Узбекистан

Идея объединения усилий во имя продвижения туристического и инвестиционного потенциала страны была инициирована журналом Visit Uzbekistan.

По словам редактора журнала Динары Дултаевой, редакцией издания решено создать оффлайн платформу для обмена идеями и разработки новых проектов для продвижения Узбекистана, «а помогут нам в этом талантливые творческие личности и предприниматели, для которых дальнейшее развитие бизнеса связано с расширением рынка, повышением узнаваемости Узбекистана на международной арене».

В консультативный совет Visit Uzbekistan Partnership вошли эксперты и руководители медиа-организаций в 12 странах: Великобритания, Германия, Чехия, Россия, Индия, Китай, ОАЭ, Италия, Турция.

«Это «друзья Узбекистана», готовые оказывать поддержку участникам бизнес-клуба при выходе на новые рынки, проведении мероприятий и нахождении партнеров. Главная цель — повышение осведомленности об Узбекистане, туристическом потенциале, инвестициях и наследии», отметила Дултаева.

На 2020 год по линии Visit Uzbekistan Partnership запланировано участие в двух бизнес-форумах в Европе и Азии, организация выставки в Италии и ряд других проектов, включая новые мультимедийные и онлайн форматы.