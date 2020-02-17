Пекин, , 18:03 — REGNUM Местом возникновения коронавируса пневмонии являются две лаборатории в городе Ухань, проводившие исследования вирусов летучих мышей, сообщили 17 февраля в соцсетях авторы материала, представившиеся как китайские биологи Ботао Сяо и Лэй Сяо.

Авторы заявляют, что власти КНР скрывают правду о коронавирусе и возникновении вспышки.

Они утверждают, что исследования проводились всего в 280 метрах от рынка морепродуктов в Ухане, который и стал эпицентром вспышки коронавируса. Кроме того, Ботао Сяо и Лэй Сяо сообщают, что жители Уханя никогда не употреблялись летучих мышей в пищу, несмотря на то, что в городе есть рынки «необычной еды».

По их версии, коронавирус попал на рынок морепродуктов из-за того, что образцы тканей исследуемых летучих мышей выбрасывались в мусорные баки, расположенные возле рынка морепродуктов.

Исходя из этого, авторы материала заявляют, что признав реальную причину распространения вируса можно быстрее создать рабочую вакцину и спасти жизнь и здоровье множества людей.

Стоит отметить, что официального подтверждения этой информации нет.

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