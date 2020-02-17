Минск, , 17:56 — REGNUM Пластиковая посуда будет запрещена к использованию в точках общественного питания Белоруссии с 2023 года, сообщает 17 февраля БелТА.

Комментируя это нововведение, заместитель белорусского министра экологии Александр Корбут пояснил, что отказ от пластика будет постепенным.

Например, со следующего года будет запрещён только ряд наименований, а полностью пластиковая посуда будет выведена из использования в точках общепита в течение трёх лет.

По словам чиновника, в стране ежегодно используется 200 миллионов единиц пластиковой посуды: 70 миллионов стаканчиков, 23 миллиона ложек, 20 миллионов вилок, 19 миллионов ножей и ещё другие виды посуды.

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