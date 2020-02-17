Москва, , 17:56 — REGNUM Юрист Екатерина Гордон обратилась в МВД, ГСУ СК по Москве и прокуратуру с просьбой проверить слова протоиерея Дмитрия Смирнова о гражданских браках на экстремизм. Об этом она заявила агентству ТАСС.

По словам Гордон, в заявлении Дмитрия Смирнова «есть признаки деяния, предусмотренного статьей 282 УК РФ («Возбуждение ненависти, либо вражды»)».

Юрист подчеркнула, что в ходе встречи с православной общественностью протоиерей, находясь в облачении священнослужителя, допустил публичное оскорбление социальной группы — женщин, состоящих в гражданском браке.

Гордон отметила, что все три инстанции зарегистрировали её обращение.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, протоиерей Дмитрий Смирнов в ходе встречи с православной общественностью сравнил женщин, проживающих в гражданском браке, с «бесплатными проститутками». Видеоролик с выступлением представителя РПЦ был опубликован на его сайте.