Москва, 17 февраля 2020, 17:56 — REGNUM Юрист Екатерина Гордон обратилась в МВД, ГСУ СК по Москве и прокуратуру с просьбой проверить слова протоиерея Дмитрия Смирнова о гражданских браках на экстремизм. Об этом она заявила агентству ТАСС.
По словам Гордон, в заявлении Дмитрия Смирнова «есть признаки деяния, предусмотренного статьей 282 УК РФ («Возбуждение ненависти, либо вражды»)».
Юрист подчеркнула, что в ходе встречи с православной общественностью протоиерей, находясь в облачении священнослужителя, допустил публичное оскорбление социальной группы — женщин, состоящих в гражданском браке.
Гордон отметила, что все три инстанции зарегистрировали её обращение.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, протоиерей Дмитрий Смирнов в ходе встречи с православной общественностью сравнил женщин, проживающих в гражданском браке, с «бесплатными проститутками». Видеоролик с выступлением представителя РПЦ был опубликован на его сайте.