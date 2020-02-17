Санкт-Петербург, , 17:58 — REGNUM В Санкт-Петербурге поставлен очередной температурный рекорд не по-зимнему тёплой погоды. В понедельник утром температура превысила показатели для 17 февраля 94-летней давности, сообщает гидрометцентр.

По сведениям Северо-Западного УГМС, в 11:00 в Северной столице столбики термометров дотянулись до отметки +7,4°. Предыдущий максимум этого дня составлял +5,2° и отмечался в 1925 году.

Во вторник, 18 февраля, в городе на Неве температура воздуха все также будет на отметке плюс 5 градусов. Помимо этого в течение дня и ночью ожидаются дожди и усиление юго-западного ветра до 18 м/с.

В Ленинградской области также ожидается небольшой и умеренный дождь вперемешку с мокрым снегом, ветер сохранится сильным, до 23 м/с, а температура воздуха в течение суток будет в пределах 0…+5°.