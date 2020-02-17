Фроловский район, , 17:59 — REGNUM Автобус, перевозивший пассажиров с нарушениями, остановили инспекторы ГИБДД в во Фроловском районе Волгоградской области. Людей пересадили на другой транспорт, однако через несколько часов все они опять оказались в том же автобусе, сообщили 17 февраля в пресс-службе регионального УМВД.

Пассажирский автобус «Неоплан» следовал в Москву из региона Северного Кавказа. В салоне находилось 30 человек. Водитель не смог предоставить полицейским документов, дающих право на предоставление услуг по организованной перевозке пассажиров, кроме того, в транспортном средстве отсутствовали ремни безопасности. В отношении водителя инспекторы составили административный материал, выдали требование об устранении недостатков и запрете перевозки пассажиров по междугороднему маршруту, которых пересадили на попутный автобус. Через несколько часов этот автобус остановили на территории Новониколаевского района — в салоне ехали всё те же лица.

Водитель задержан, автобус отвезли на спецстоянку, административные материалы направлены в Новониколаевский районный суд.