Рига, , 17:47 — REGNUM В ночь на понедельник и днём (17 февраля) температура воздуха в Риге поднялась и местами достигла + 12 °C. Об этом пишет портал LSM.

По данным журналистов, предыдущий температурный рекорд в столице Латвии был зафиксирован 95 лет назад, в 1925 году и равнялся 7,6 °С. Повышение температуры сопровождается сильным порывистым ветром, до 24−25 метров в секунду.

Схожая картина по всей Латвии. Особенно сильны порывы ветра на побережье. В порту Вентспилса порывы могут достигать 27 метров в секунду. К концу дня температура в Риге снизится на 3 °C. Пока температурный рекорд месяца, зафиксированный 24 февраля 1990 года (плюс 13,6 °С), устоял.