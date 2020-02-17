Ханты-Мансийск, , 17:44 — REGNUM В Югре под медицинским наблюдением в связи с карантинными мероприятиями по коронавирусу находятся 76 человек, в том числе 21 человек наблюдаются в условиях стационара. Об этом на заседании регионального оперативного штаба 17 февраля сообщила главный государственный санитарный врач по ХМАО Майя Соловьёва.

Для ряда категорий наблюдаемых установлен двукратный забор материала для вирусологических исследований с интервалом в 10 дней, а также 14-дневная изоляция.

В автономном округе временно прекращена выдача виз гражданам Китая. В регионе продолжается мониторинг количества масок и их стоимости в аптеках.

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