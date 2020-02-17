Мадрид, 17 февраля 2020, 17:38 — REGNUM Женщина (журналист и писатель Габриэла Каньяс) впервые станет главой испанского информагентства EFE, сообщает 17 февраля пресс-служба правительства Испании.
Такое предложение внесено испанским правительством. Утверждение её кандидатуры состоится 18 февраля на правительственном заседании.
Напомним, EFE является основным информационным агентством на испанском языке, а также пятым в мире после Associated Press (АР), United Press Internationa (UPI), Reuters, Agence France-Presse (AFP).