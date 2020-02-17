Санкт-Петербург, , 17:37 — REGNUM Снятие правительством введенного ранее запрета на поставку в РФ лекарственных препаратов, в том числе для лечения онкологических заболеваний, позволит врачам выбирать и подбирать лучшие методы лечения. Об этом ИА REGNUM сказал 17 февраля врач-онколог, заведующий отделением Санкт-Петербургского клинической больницы Российской академии наук, кандидат медицинских наук Иван Рыков.

По его словам, начиная с прошлого года российские врачи стали отмечать увеличение финансирования для помощи онкологическим больным. Благодаря этому, появилась возможность лечить всех пациентов нужными препаратами и в нужном объеме. А новость о том, что в РФ начнут поступать препараты зарубежных производителей, воспринимается в медицинском сообществе очень позитивно.

Также спикер указал на различия между оригинальными препаратами и так называемыми дженериками. Оригинальные препараты — это те, что были придуманы определенной фирмой, и она их продаёт. У таких препаратов патент обычно действует в течение пяти лет, после чего другие фирмы могут их начать производить.

В наши дни многие препараты уже не имеют оригинальных вариантов, поскольку их производители перестали существовать. Поэтому тут, скорее всего, имеет важное значение не оригинальные они или дженерические, а какого они качества, на каком заводе были выпущены и какой у них состав.

«Как правило, те же дженерики европейского производства намного качественней и эффективней. Поэтому главное, что появилась возможность выбирать из других вариантов, это расширяет наши возможности», — подчеркнул собеседник агентства.

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Напомним, 14 февраля на сайте правительства РФ появилось постановление, подписанное премьером Михаилом Мишустиным. В документе говорится, что до 12 марта Минздрав, Минфин, Минэкономразвития и Федеральная антимонопольная служба должны представить предложения по отмене ограничений, предусмотренных постановлением правительства от 30 ноября 2015 года. Соответствующее поручение было вынесено по результатам совещания по вопросу совершенствования онкологической медицинской помощи.

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