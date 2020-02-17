Судак, Крым, , 17:29 — REGNUM Знаменитая спортсменка Елена Исинбаева, ранее рассказавшая, что не открывала Конституцию РФ, не побоялась признаться в этом, что делает ей честь. Об этом заявил журналистам начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков.

«Я не уверен, что у нас подавляющее число граждан читало Конституцию… в отличие от времен Советского Союза, когда я учился в школе, Конституцию читали за школьной партой, сейчас такого пункта в программе изучения обществознания нет», — сказал Новиков.

Он отметил, что Исинбаева «не побоялась, не постыдилась» признаться в том, что не читала Конституцию, и эта честность «делает ей честь».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным Елена Исинбаева призналась, что ранее не открывала Конституцию РФ, поскольку «не было повода, необходимости». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков позднее встал на защиту спортсменки, подчеркнув, что присутствие в рабочей группе по изменениям в Конституцию лиц, которые ранее не были с ней знакомы, не понижает уровня рабочей группы, а делает её представительство более широким.