Санкт-Петербург, , 17:31 — REGNUM Решение правительства РФ возобновить поставку в Россию аналоговых лекарств для онкобольных — большая победа как родителей, так и врачей, участвовавших в кампании, направленной на их возвращение. Так считает заведующая детским онкологическим отделением Петербургского онкоцентра, профессор Маргарита Белогурова, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По словам собеседницы агентства, тянуть с этим вопрос больше было уже нельзя, и врачи рады, что просьбы их и пациентов были услышаны.

Как отметила Белогурова, если правительство сейчас предпримет усилия и вернет ушедшие с рынка препараты, которыми онкопациентов лечили многие годы, то тогда всё будет в порядке, и работа вернется в нормальную колею.

«С момента прекращения поставок аналоговых препаратов врачи делали что могли, лечили тем, что было. Но за последние три года глобально ухудшились результаты лечения и у детей, и у взрослых», — отметила собеседница агентства.

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Как сообщало ИА REGNUM, 14 февраля на сайте правительства РФ появилось постановление, подписанное премьером Михаилом Мишустиным. В документе говорится, что до 12 марта Минздрав, Минфин, Минэкономразвития и Федеральная антимонопольная служба должны представить предложения по отмене ограничений, предусмотренных постановлением правительства от 30 ноября 2015 года. Соответствующее поручение было вынесено по результатам совещания по вопросу совершенствования онкологической медицинской помощи.

В тот же день премьер-министр заявил, что правительство РФ разработало ряд мер для совершенствования системы лечения детей с онкологическими заболеваниями. Премьер также дал поручение Минздраву РФ сформировать перечень лекарственных препаратов для лечения онкологии, закупка которых может проводиться по торгам.

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