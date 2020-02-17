Ханты-Мансийск, , 17:22 — REGNUM В Югре с 10 по 16 февраля заболеваемость населения гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) превысила эпидемический порог на 20% по всем возрастным группам. Об этом на штабе по коронавирусной инфекции 17 февраля сообщила начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Югре Елена Нечаева.

Высокая заболеваемость отмечена в Березовском, Ханты-Мансийском, Сургутском, Кондинском районах, в городах Урае, Сургуте, Нефтеюганске, Когалыме, Покачах, Нягани, Пыть-Яхе.

На карантин по ОРВИ полностью закрыты детские сады в Пыть-Яхе, четыре детсада в Ханты-Мансийском районе и два в Кондинском.

На дистанционное обучение переведены все школы в Нефтеюганске, Советском районе, Пыть — Яхе, Урае, 13 школ в Октябрьском и Ханты-Мансийском районах. Частично перешла на дистанционное обучение 31 школа в нескольких районах.

Карантин позволил снизить заболеваемость среди учащихся на 34,8%, отметила Елена Нечаева.