Москва, , 17:26 — REGNUM Информация о том, что мужчина принёс в банк на улице Привольной в Москве купюры с повышенным радиационным фоном не подтвердилась. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве, передаёт издание «Аргументы недели».

Ранее появилась информация, что в кассе банка во время приёма денег сработал датчик радиационного контроля. Однако в последствии было установлено, что повышенный радиационный фон имеет другой источник.

Источником радиации, на которую отреагировал датчик оказалась находившаяся в отделении банка женщина, которая принимает лекарство от заболевания щитовидной железы.

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