Москва, , 17:16 — REGNUM Законопроект об обеспечении школьников младших классов полноценным горячим питанием Госдума рассмотрит в третьем, итоговом чтении на пленарном заседании 18 февраля. Об этом журналистам заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин по итогам заседания Совета Думы, передаёт корреспондент ИА REGNUM 17 февраля.

Речь идёт о законопроекте, который внесли в Госдуму депутаты фракции «Единая Россия». Ко второму чтению к законопроекту поступили президентские поправки, которые обеспечивают реализацию послания Федеральному собранию. В частности, инициатива устанавливает обязанность школ обеспечить детей с первого по четвёртый класс бесплатным горячим питанием. Финансирование этих мероприятий будет проходить за счёт средств федерального и региональных бюджетов.

«Законодательная инициатива президента, а именно ему принадлежит решение об организации горячего питания в начальной школе, бесплатного горячего питания для детей младших классов, будет рассмотрена в рамках законодательной инициативы завтра (18 февраля) в приоритетном порядке», — заявил Володин.

Он отметил, что решение по этому закону необходимо принять как можно скорее, чтобы с 1 сентября 2020 года нормы полостью вступили в силу.

«Непросто шло обсуждение в рамках правительства, и даже президент подчеркнул, что накануне озвучивания послания все профильные министерства высказывались против его рассмотрения. Мы со своей стороны сделаем все для того, чтобы президентская инициатива была поддержана», — подчеркнул Володин.