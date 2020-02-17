Липецк, , 17:15 — REGNUM В школах Липецкой области для учеников за бюджетный счёт установят питьевые фонтанчики, сообщил портал Gorod48 со ссылкой на собственный источник.

По информации портала, обеспечение школьников чистой питьевой водой сотрудники областной и городской администраций обсуждают после скандала в липецкой школе № 21, катализатором которого скатала покупка кулера для первоклассников за счёт денег родителей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, родители ребёнка, семья которого не сдавала денег на покупку кулера, пожаловались, что классная руководительница запретила ему пить из него воду. При этом несколько родителей заявили, что перевели детей в другие школы из-за постоянных поборов родительского комитета.

Теперь власти планируют установить на всех этажах общеобразовательных школ питьевые фонтанчики с фильтрами. Они уже есть в новых школах, а остальные заведения могут получить их к 2020−2021 учебному году.