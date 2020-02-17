Вашингтон, , 17:13 — REGNUM Сотни граждан США вернулись с круизного лайнера Diamond Princess, из них 14 — с коронавирусом COVID-2019, 17 февраля сообщает агентство Reuters.

Всех зараженных на лайнере держали в изоляции в течение двух недель. Врачи утверждают, что остальные граждане не представляют опасности.

В настоящий момент число зарегистрированных случаев коронавируса COVID-2019 в мире составляет 71 443, погибли от заболевания 1775 человек.

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