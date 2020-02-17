Красноярск, , 17:09 — REGNUM В Красноярском филиале Финансового университета при Правительстве РФ прошло первое в 2020 году заседание Экспертного клуба «Комитет развития», которое было посвящено политическим изменениям в стране. Главная тема — поправки в Конституцию, предложенные президентом Владимиром Путиным во время послания Федеральному Собранию и факторы политического роста губернатора Красноярского края Александра Усса.

Активное участие в обсуждении принимали президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг», председатель Комитета по политическим технологиям РАСО Евгений Минченко и доктор политических наук, заместитель первого проректора по работе с органами власти Финансового университета при Правительстве РФПавел Селезнев.

Евгений Минченко, председатель комитета по политическим технологиям РАСО:

— Сегодня в Российской Федерации, на мой взгляд, главный политический институт — Владимир Путин. Поэтому я считаю, что инициирование поправок в Конституцию с его стороны является наглядным примером ответственного политика. Несмотря на 4 года президентского срока впереди, Владимир Путин заранее начинает выстраивать устойчивую политическую систему ради будущего страны. Для реализации всех задуманных реформ требуются новые люди с большим практическим опытом и прогрессивным мышлением. Этим объясняется смена правительства.

Эксперты также обсудили основные векторы развития страны при новом составе Правительства. По словам Евгения Минченко, возникает запрос граждан на новый стиль коммуникации. В условиях цифровизации и глобализации возникает необходимость перехода на новую технологическую платформу и неизбежность создания собственной системы экономических и политических союзов. Решение этих задач невозможно без политической стабильности.

Павел Селезнев, заместитель первого проректора по работе с органами власти Финансового университета при Правительстве РФ:

— Стране нужны наработки, которые обеспечат системе стабильность и преемственность. В центре внимания должно находиться социальное развитие, уровень и качество жизни людей. Необходимо выработать механизмы, которые позволят направить деньги на развитие экономики страны.

Помимо обсуждения нового правительства, эксперты затронули тему политического роста Губернатора Красноярского края Александра Усса. Красноярский край во всей этой истории — мощный драйвер в развитии экономики страны. Александр Усс — грамотный и опытный политик, а его информационная открытость к обществу и основным финансово-промышленным группам позволяет привлекать в регион дополнительные инвестиции. Начавшиеся глобальные процессы в стране не могут не отразиться на будущем регионов, и Красноярского края в частности. Участники клуба считают, что от нас зависит многое, например, Арктический проект.

— Конкуренция за Арктику и арктические ресурсы будет одним из главных элементов конкурентной борьбы государств в ближайшие 20−30 лет. «Я думаю, что идея Александра Усса о создании специального института изучения Арктики — верный шаг в правильном направлении», — добавил Евгений Минченко.

Подводя итоги, председатель Экспертного клуба, директор Красноярского филиала Финансового университета Павел Клачков подчеркнул, что новому правительству Российской Федерации еще предстоит продемонстрировать себя в действии. Смена кабинета министров и дальнейшие изменения — мощная перезагрузка для всей страны. И для того, чтобы уверенно их преодолевать нужны новые ресурсы, подходы, технологии, в поиске которых и помогают заседания Экспертного клуба.