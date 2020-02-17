Брянск, , 17:07 — REGNUM Золотые медали XXVII Международной выставки продуктов питания «Продэкспо-2020» получила хлебобулочная продукция из Брянска. Высшими наградами отметили два вида хлеба и батон, сообщили 17 февраля в пресс-службе администрации области.

Конкурсной комиссии понравилась продукция Брянского хлебокомбината №1. Золотые медали главной витрины продовольственного рынка России и Восточной Европы получил батон «Весенний», хлеб «Дорожный» и хлеб «Утренний».

Выставка проходила с 10 по 14 февраля в московском Экспоцентре. Товары и технологии представили более 2,6 тысяч участников из 70 стран мира.