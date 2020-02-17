Екатеринбург, , 17:18 — REGNUM В Свердловской области госпитализировали с января 2020 года 44 граждан РФ с подозрением на коронавирус — после приезда из Китая свердловчане заболели ОРВИ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в свердловском управлении Роспотребнадзора.

По сравнению с данными на 13 февраля 2020 года, число подозреваемых увеличилось на четырёх человек.

Впрочем, в отношении 34 граждан уже установлено, что они не заболели коронавирусом. В отношении оставшихся 10 человек исследования ещё не завершены.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области больше не будут организывать обсервации для граждан КНР с подозрением на коронавирус. В регионе не обнаружено ни одного заболевшего коронавирусной инфекцией.

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